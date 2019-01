Ze zijn weder nedergestreken in Zurich, Zwitserland. De kaviaarvretende bovenonsgestelden zonder vliegschaamte die in Davos op het World Economic Forum, onder bezielende leiding van alarmistische fopwetenschappers met hoaxonderzoekjes, even gaan bepalen hoeveel gehaktballen u per week mag eten, dat u allemaal aan de warmtepomp moet, en dat de energierekening twee keer zo hoog wordt. En dat allemaal Voor Onze Kinderen.

En de Edjes Nijpelsen van de globale wereld komen per private jet naar het zwaar ondergesneeuwde Davos (lol), en in zulke groten getale dat Zurich Airport te klein is, dat er uitgeweken wordt naar drie andere luchthavens. Om vervolgens per helicopter naar Davos te footprinten.

Geinig detail. Luchthaven Zurich heeft alle webcams onklaar gemaakt tijdens WEF 2019. Anders gaat u maar koekeloeren hoeveel van die CO2-machines geparkeerd staan.

Het wereldrecord Private Jets Per Event (PJPE) staat op naam van de Super Bowl in de VS. En het zou zo maar kunnen dat het #WEF dit jaar gaat winnen. Aldus dit superspannende blog van een privejetvergelijker (ja, die bestaan).

PS1: Niet zeuren, plebs. Ze kopen keurig CO2 emissie-dingessen op om te compenseren! PS2: Orange man bad is er NIET bij.

Trololo