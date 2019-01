Tuurlijk joh, in deze dag & tijd kan alles. En daarom heeft Rian van Rijbroek, trololo techdeskundige van Nieuwsuur, een nieuw boek. Analoog, op papier, bij elkaar gehakt uit dode bomen en gepresenteerd op een allerminst opvallende locatie. En niet zomaar een boek hè. Nee: "Een boek dat aanzet tot denken over de gevaren van de duistere cyberwereld." Prima onderwerp om over na te denken. Alleen het probleem is natuurlijk dat Rian van Cyberbroek ons eerder al aanzette tot het denken over de gevaren van klakkeloze NPO-klappers waarin klimaat-activisten als "expert" worden opgevoerd en charlatans als cybergoeroes. Het nieuwe boek is een klassiek bangmaakverhaal: Denkt u bij een stroomstoring aan hackers? Denkt u bij de aanschaf van een digitale televisie aan de toegang die dit cybercriminelen verschaft tot uw woonkamer? Na het lezen van dit boek van cyberexpert Rian van Rijbroek dat vandaag is verschenen waarschijnlijk wel. Geld bij mensen uit de zak kloppen met bangmakerij is iets wat je in cybertermen 'phishing' zou noemen - maar weet zij veel, ze zit vaker in een verkleedkist dan in een serverhok. Het nieuwe boek kwam zónder Willem Vermeend tot stand dus ditmaal helaas geen gehackte gelekte audiotapes van hoog oplopende ruzies. Als iemand zin heeft om een lolrecensie te tikken: je kan hierrr terecht (veilige, Russenvrije link. Niet allemaal tegelijk klikken want dan DDoS je die boekensite!!1!). Liever de Mossad Methode? Koop dan de Survivalgids voor de Digitale Jungle van digitale dubbelagent Brenno de Winter!