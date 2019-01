Dat was even schrikken gisteravond voor de fatsoenlijke hoogbejaarde NPO-kijker. Mevrouw Jinek vond het nodig om privé-beelden van naakte Oranje-voetballers in hun kleedkamer uit te zenden. Daarbij was ene Ruud Gullit te zien, volledig bloot, en met zijn bungelende klabanus vol in beeld. De voetballers gooiden iemand in het water, na een gewonnen voetbalmatch - Kees Jansma (red) - en we weten al sinds TROS-programma's uit het jaar 1625 dat zulks hilarische televisie is. Maar we moeten praten over de achteloze ranzigheid van de NPO in dezes.

Ruud Gullit is een groot en gewaardeerd Nederlands sportman. Ruud Gullit is een voorbeeld voor velen geweest. Ruud Gullit heeft bewezen dat je in Nederland kan worden wie je wil, zolang je maar in jezelf gelooft. Mensen hebben hun levens kunnen redden door 'Roet Koellit' tegen tuig & taxichauffeurs te zeggen. Ruud heeft inderdaad fouten gemaakt (PSV, Estelle, dat Mandela-hitje). MAAR RUUD GULLIT VERDIENT HET NIET OM DOOR SOPPENDE NPO-MILFS EXPOSED TE WORDEN voor de kijkcijfers TERWIJL RUUD LIVE IN DE UITZENDING ZIT.

Bah.