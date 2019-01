"Te gast zijn" als in "een bezoek brengen aan", bijvoorbeeld als toerist of als vertegenwoordig(st)er van een land aan een ander land op een of andere bijeenkomst, is voor mij niet hetzelfde als "te gast zijn" in de zin van voor langere duur in een land verblijven. Van toeristen en buitenlandse afgezanten verwacht ik bijvoorbeeld niet dat zij bij hun verblijf in Nederland ook maar meteen de taal gaan leren en deze zich toe-eigenen en zich zoveel als mogelijk schikken naar de cultuurnormen van het land van bestemming (in die zin dat zij bijvoorbeeld de scheiding van kerk en staat omarmen). Dit is anders in het geval dat mensen hierheen komen voor verblijf van langere of permanente duur. Je kunt deze mensen dan ook wel aanduiden als "gasten" of medelanders maar de context is wel wezenlijk verschillend.

Daarom is deze vertoning van Hennis nu ook wel enigszins teleurstellend te noemen: dat je graag respect wenst te tonen jegens de cultuur van het land waar je op bezoek bent, ok, maar er zijn grenzen. Je bent er ook als afgezant van een land dat zichzelf prijst omwille van hard bevochten rechten als de gelijkheid tussen man en vrouw. Als je dat statement ook wilt uitdragen aldaar dan verlies je wel (enige) geloofwaardigheid als je je vervolgens uitdost met een religieus getint kledingstuk dat juist als discriminerend en vrouwonvriendelijk kan worden opgevat. Het is niet zo dat van mevrouw Hennis ook echt verwacht kon worden dat zij dit wel droeg, omdat, zoals gezegd, ze er niet is om aldaar te verblijven (wat aanpassing aan de cultuurnormen van het land veel logischer maakt), maar slechts op bezoek is en daarbij ook nog eens een ander land vertegenwoordigt met haar eigen normen- en waardenstelsel. Bij dit soort tijdelijke bezoekjes hoef je ten opzichte van dat normen- en waardenstelsel nu ook weer niet zulke drastische concessies te doen: gedraag je als een fatsoenlijk mens, maar als je er niet komt om er te wonen, dan hoef je niet gelijk je volledig te committeren aan hoe de zaken er daar aan toe gaan.