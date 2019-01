Generaal Wesley Clark - oud opperbevelhebber van de NAVO - is een actieve tegenstander van de neo-conservatieven van de New American Century. Van hem is de quote bekend dat het Pentagon in 2001 plannen had om de regeringen van Irak, Syrie, Libanon, Libie, Somalie, Sudan en uiteindelijk Iran omver te werpen.

Om de een of andere reden is Nederland een willige loopjongen van de Amerikanen. De muis die samen met de olifant wil lopen stampen. Hoe goed we daar in zijn bewijst wel onze bemoeienis in Oekraine. En nu gaan we Iran opstoken.