Dat mensen hier een beetje neerbuigend doen over dat XS4ALL stopt is omdat ze niet snappen dat XS4ALL synoniem staat voor de grondleggers van het (vroegere) internet.



Ik ben geen ouwe lul, maar ik weet nog goed toen ik 12-13 was we inbelden met een 56k modem. Je moest snel je shit opzoeken (als er al wat te vinden was) en later kregen we Chello. Uren zat ik ingelogd op de Quake servers van XS en Demon.



Enfin. Internet was toen nog iets voor nerds en niche. Je had heen social media. Iets later kwam Cu2 en MSN. Toen begon de aftakeling. ‘Normale’ mensen ontdekten het internet.



Na ongeveer 10 jaar was het internet al een mindere plek geworden. Het was geen plek meer om vrij te kloten.



Internet was altijd iets ‘waar je op ging’. Tegenwoordig is het overkoepelend geworden. Ipv dat het een bijzaak is, is het leidend geworden voor hoe mensen over dingen denken en handelen.



Dus nogmaals. De tijd van XS4ALL stond voor ontdekken, begin en nieuw.