Weten jullie wie nog erger was dan Hitler? Antwoord: de hond van Hitler (Blondi) en.wikipedia.org/wiki/Blondi. En foei, Lenin hield van katten. www.ranker.com/list/dictator-pets/ann... Een echte stink 'm erin was Mussolini, want die had een leeuwenwelp (met leeuwenwelpuitwerpsels, ughe, ughe). Dat leeuwtje heette 'Ras'. (fouterdanfout). Stalin hield ervan om zijn honden aan te kleden met bomvesten en ze vervolgens headbangend achter Nazi tanks aan te laten blaffen. Echt linke soep waren de nijlpaarden van drugsbaron Pablo Escobar. Zeer gevaarlijk en ze verslaan de paardenkilometers qua meuren met gemak. Khadaffi had iets met struisvogels. Kim-Jong-Il gaf z'n lievelingshonden 20 kilogram biefstuk per dag, meer dan alle Noord Koreanen ooit in hun leven bij elkaar gezien hebben. Fidel Castro had een koe. Idi Amin bezat een vijver vol mensetende krokodillen, wat weer voor aftrek zorgt in de kilometrage. Tenslotte verhief de Partij voor de Dieren Keizer Caligula zijn geliefde paard Incitatus tot consul.