"Jaag mensen niet onnodig angst aan" roeptoetert het VVD uithangbordje dapper. Ze vergeet heel bewust erbij te vermelden dat als er wel iets de mensen angst aanjaagt, het de schrijnende financiële onzekerheid is die zij en haar mede VVD'ers schept. Ik lees hier en op andere media verhalen van mensen die letterlijk pijn in hun buik krijgen van de naderende onheilsrekeningen voor energie. Omdat ze nú al niet genoeg geld hebben om alles te betalen, laat staan én hogere energierekeningen, én verplichte investeringen van tienduizenden in je huis, én een elektrische auto van 30K, én weet ik veel wat voor rekeningen er nog meer uit de hoge hoed komen.

Dat is angst aanjagen! Onredelijke angst promoten, mensen bang maken, mensen intimideren, je macht misbruiken.

Mijn moeder van 76 die in een prachtig landelijk gelegen huis woont en laatst zat te huilen omdat ze denkt dat haar huis over een paar jaar geen cent meer waard is. En ze zo lang de zekerheid had dat dát de erfenis voor haar kinderen zou zijn. Dat ze die een appeltje voor de dorst kon nalaten en zich daar rustig en fijn bij voelde. "Voor als ik dood ben" zei ze dan, "dan hebben jullie ook wat". Nu heeft ze navraag gedaan en nee het huis kán niet geschikt gemaakt worden voor warmtepomp en navenante milieu kwakzalverij zonder dat het bijna geheel gesloopt moet worden. Dus deze vrouw, zelfstandig ondernemer geweest een leven lang, met een pracht van een woonboerderij die een paar jaar geleden nog een klein fortuin waard zou zijn is nu het gevoel aangepraat dat alles waar ze voor gewerkt heeft, belasting voor heeft betaald, gespaard heeft, wáárdeloos is geworden.

Dát is gvd mensen pure angst aanjagen. En waarom? Omdat we ineens heilig zijn geworden en de Groningers moeten redden? Oh nee het gaat om het milieu wat gered moet worden! Oh nee het gaat erom dat "we" een voorbeeldrol willen vervullen! Oh nee het gaat erom dat "we" anders vervuilende brandstoffen gebruiken! Oh nee het gaar erom dat we anders "van de Russen afhankelijk worden"

Ach nee "denk toch om Uw kinderen!

Dat heeft mn moeder dus een leven lang gedaan. En wat krijgt ze ervoor terug?

Keiharde in your face leugens en geldboetes.