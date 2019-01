Commandant Luchtstrijdkrachten Dennis Luyt was in ieder geval niet geamuseerd door die redactionele keus van de NOS en dreigde met een vergeldingsactie op Hilversum door ons nationale luchtwapen (sorry, dat droomden we alleen maar) reageerde met een sarcastische tweet. Dus nu is de man met de langste tenen van het Mediapark, Marcel Gelauff, ook boos: de Baas van het Journaal vindt dat zulke tweets "de NOS schaden". Dat roept ie nogal snel want dat vindt ie zelfs al van LuckyTV, en bovendien kan Gelauff dat schade toebrengen ook. prrrima. zelf. De NOS klaagt dat ze niks mochten weten van Defensie, maar bij de Luchtmacht lachen ze dat de NOS ontzettende eikels waren en dat RTL (Olaf Koens) wel prima gozers waren, en die waren er dus gewoon wel.

Sinds begin 2018 vlogen de 4 + 2 Nederlandse F16's 3000 sorties en gooiden 2100 keer bommen op baardmannen (persbericht Luchtmacht, meer hierrr). Hoeveel burgerdoden daarbij vielen, is niet bekend en daarom is Gelauff gepikeerd: zijn staatstelevee moest wel salueren voor incoming aircraft op jubelvlucht, maar mocht niet weten wat er tijdens de missie wel eens mis ging. Helemaal niks natuurlijk - rare vraag, Gelauff. We hebben het hier niet over een organisatie die haar personeel op ondeugdelijke, dodelijke schietbanen laat oefenen, werknemers jarenlang willens en wetens met giftige chroomverf laat werken en al een halve eeuw doet of er geen kernwapens tussen de kernwapens op Vb Volkel liggen.

Ondertussen lijkt er iets dubbels aan de hand te zijn, want: "Het leek me vooral iets praktisch omdat de NOS'ers vloekend en tierend over die vliegbasis liepen. Het duurde allemaal te lang en er was geen werkende wifi om een (wel degelijk gemaakt) uitgebreid verslag eruit te kunnen sturen." Enfin. Staatsomroep of niet. Uiteindelijk bepalen driesterrengeneraals in dit land gelukkig niet waar het Journaal over gaat, want als we dat gaan toela.... OEEEEH STRAALJAGERPORNO GVD NOS WAAROM ZONDEN JULLIE DIT NIET UIT!!?