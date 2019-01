Interessante raadsnotulen zijn interessant. Vier jaar geleden werd de jaarwisseling van 2016 in de Haagse raad geëvoluflapstaart, en ook toen bleken die Scheveningezen en Duindorpiërs zich niet aan de afspraken te houden - iets waar BM Krikke zich ook nu beroept. De deal was destijds max. 25K pallets en om 1600 uur kappen met stapelen. Goes without saying dat die kansenwijkies de dikke vinger opstaken naar de afspraken. NotulenQuote: Beide organisaties schonden de afspraak, dat een vuurstapel maximaal 25.000 pallets mag bevatten. Bij beide stapels is hier zelfs ver aan voorbij gegaan.

Neuzen we nog wat verder in de archieven dan komen we dit tegen, op Delpher. Het is 1994 en de vuurstapels mogen maar 5 x 5 en 3 meter hoog zijn (lol), en mogen geen pallets bevatten (lolol). Goes without saying dat die hemdloze SudetenHagenezen zich daar toen ook al gein ene moeâhr van aantrokken.

Vreugdevuur 1994. Mooi was die tijd.

Duidelijk. Gepamperde kansenparels die steeds meer meer meer willen, en een overheid die steeds minder minder minder handhaaft. Burgemeester Van Aartsen dreigde in 2016 "desnoods de mobiele eenheid uit Groningen [te halen] om te handhaven" als de vuurstapelbouwers zich wéér niet aan de afspraken zouden houden. (Omroep West). Goes without saying dat die mobiele eenheid nu nog steeds in Groningen zit, en de stapels jaar na jaar groter werden. En als ze op het Haagse stadhuis roepen "wir haben es nicht gewoest" dan is dat onzin. Daar hebben ze mensen voor in dienst.

We verheugen ons nu al op de jaarwisseling 2019/2020, als de vreugdevuren maar liefst 55 meter hoog worden. Mochten de vreugdevuren alsnog VERBOTEN worden dan gaat Den Haag helemaal een war zone worden, met strijdende facties uit Duindorp en Scheveningen: Win-Win & Zin-in. Laat het maar weer lekker fikke, Krikke!