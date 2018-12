"Het OM benadrukt dat deze aanhouding losstaat van de arrestaties van vorige week in Rotterdam."

Nou, ik vind dat bepaald niet geruststellend. Het betekent dat indien hij in zijn opzet geslaagd zou zijn en die andere 5 die eerder zijn gearresteerd, óók, dat we dan twee terroristische aanslagen in Nederland hadden gehad.

"en wij zijn nu best benieuwd naar zijn religie."

Ten eerste is zijn religie niet relevant, ten tweede is het christendom óók een religie, ten derde heeft de islam hier niets mee te maken, ten vierde is de islam "vrede", ten vijfde is het feit dat hij geen stageplaats kon krijgen ook niet leuk, ten zesde is het feit dat hij een VSV (voortijdige schoolverlater) is, geen reden om hem een stageplaats te weigeren, ten zevende voelt hij zich gediscrimineerd (vooral door autochtone meisjes die hem niet blieven), ten achtste is het eigenlijk "onze" schuld, want wij meten altijd "met twee maten", ten negende verdien wij het sowieso om opgeblazen te worden want wij zijn ongelovige honden die te weinig respect hebben voor zijn religie, en ten tiende was hij eea echt helemaal heus niet, no way, van plan, edelachtbare, het was slechts stoerdoenerij, of nee, eerder een "grapje", ja, hij heeft er veel spijt van, en iedereen verdient een tweede kans (net als die IS ratten die alleen maar humanitaire hulp hebben verleend en graag "hun oude leven terug willen")

These people make me puke!

Anyway, vrolijk uiteinde iedereen, en voorzichtig met vuurwerk!