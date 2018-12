ingezonden brief over de Syrische Sargentiniërs die zaterdag op terreurverdenking zijn aangehouden in Rotterdam. Van een uiterst Bezorgde Burger. Maar daar zijn er veel van, en in de Volkskrant worden ze wel beschimpt maar niet afgedrukt. Dus bij dezen.

De Soderbom en de Gestressteman, een brief over de anti-terreuractie in Rotterdam en mijn ervaringen



"Beste Geenstijl,



Zaterdag, 29-12-2018. Mijn wekker gaat even voor 6 uur 's ochtends af. Nog heel even blijf ik liggen, totdat ik plots wakker word geschud door wat klinkt als een bowlingbaan next door, even na zessen. Ik maak me klaar voor mijn werk vandaag, vertrek drie kwartier later en neem de lift naar beneden. Hij stopt op de 11e etage - opeens staat er een apart politieteam samen met mij in de lift. Ze zijn indrukwekkend uitgedost, camo, bivakmuts en al.

Droom ik nog? Nee, want een van hen praat kort met mij over het werk dat ik doe. Pas als we beneden uit de lift zijn, krijg ik de kans om te vragen wat er gaande is. Kon 'ie geen uitspraak over doen, uiteraard. Ik dacht dat ze een wietplantage hadden opgerold. Eenmaal op de fiets halverwege de route naar mijn werk daagde het mij - deze gasten zagen er min of meer hetzelfde uit als de antiterreur-eenheden die op de daken liepen tijdens de Hofstadgroep-affaire.

Jihad on your doorstep.

Het was een sterk vermoeden, maar zonder bevestiging van wat er gaande is geweest, ging ik verder met mijn werkzaamheden. Pas tegen het invallen van het donker in de avond vernam ik wat er vanochtend is gebeurd - het verbaast mij eigenlijk niet heel erg, tegelijkertijd word en blijf ik ontzettend kwaad en realiseer me dat dit wel degelijk de realiteit vandaag is.

Godverdomme.

Het komt hard aan. Hier in de flat, gewoon een paar meter verder. Part and parcel, zeg maar. Zogenaamde vluchtelingen worden ook hier gedumpt in sociale huurwoningen, uiteraard met vrijwel allesh gratish. Het wordt zoals altijd ongevraagd door je strot geduwd. Ommoord is een mooie buurt om te wonen, veel groen en over het algemeen vriendelijke en leuke mensen, alhoewel je langzaam ook hier steeds meer theedoeken en harige mannen op straat ziet verschijnen.

Het merendeel van de islamieten weigert zich echter aan te passen aan onze Westerse waarden. Als dit zo door blijft gaan, zal het net zoals op Zuid (wijk Feyenoord) een omgeving worden in verregaande staat van ontbinding. Ik kan het weten, ik heb vroeger zelf op Zuid gewerkt als electricien en ben bij deze mensen in hun huizen geweest. Ik zal de posters met daarop in het arabisch Allah, de schotels en de enorm meurende portieken nooit vergeten.

Is er dan ook een echte oplossing voor dit megaprobleem? Ik zie het niet snel gebeuren. De democratie, net zoals Europa, brokkelt in sneltreinvaart af. Migratie zal altijd blijven toenemen. En ondertussen wordt er werkelijk alles aan gedaan om te zorgen dat o.a. de islam hier vrij spel heeft. Corruptie, liegen, bedriegen, hebzucht, werkelijk alles is toegestaan. Doe er nog maar een graaikabinet bovenop. De aftakeling is ook voor een groot deel aan de bevolking zelf te danken - een ongeïnteresseerd volk dat te veel met hun eigen leven bezig is, niet of nauwelijks nadenkt over de toekomst, naïef is en zelf geen onderzoek doet, en vrijwel alles gelooft wat de media hen voorschotelt. De korrel zout is verdampt. Drones uit de fabriek van Robot Jetten en co. Waarschuwingen en feiten worden zoals gewoonlijk in de wind geslagen.

Lafaards.

Ben ik dan zelf zo'n enorme held? Zeker niet, maar ik probeer in ieder geval nog "iets" - zolang het kan. Zo volg ik regelmatig meerdere debatten zoals ze in de TK worden weergegeven (wie welke moties goed- en afkeurt), ik kijk vrijwel nooit het linkse nieuws meer. Ik liep mee met de mars tegen islamisering begin dit jaar in het centrum. Daarvoor heb ik tijdens de aftrap van de TK verkiezingen de heer Wilders de hand geschud. Hij zegt het waar het op staat, en dat is waar ik mijzelf en veel Nederlanders in kunnen vinden. Ik was bij de herdenking van Pim Fortuyn. Hij heeft mij langzaam wakker geschud, alles wat hij gezegd heeft klopt en komt uit. Waarschijnlijk was hij de laatste politieke hoop voor dit schamele stukje land. Van beide heren boeken gelezen. Ik betwijfel echter of het nog enig nut heeft om uberhaupt nog te stemmen (denk aan de linkse coup in de gemeenteraad) - in het beste geval zal de toename van islam en verdere verwatering van de wijn slechts afgeremd kunnen worden. Ik heb een geel hesje en heb deze al meerdere keren op straat gedragen. Ik lees GeenStijl dagelijks. Ik gebruik common sense. Het zijn slechts de laatste wanhoopsdaden voor iemand die geen vertrouwen meer heeft in de toekomst.

Bereid jezelf voor op het ergste. Laat de pleuris hier maar uitbreken. Het volk en de elite wil het en doen er vrijwel niets tegen. Dank, links stemvee, wegkijkers, globalisten en andere useful idiots, dat ik deze onvergetelijke ervaring mag meemaken.

Groeten,

[Naam bij redactie bekend]"