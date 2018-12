U mocht het zeggen en u heeft het gezegd. Met 42% van de stemmen heeft u Blokkeerfriezin Jenny Douwes uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar. Het symbool van Friese onverzettelijkheid blokkeerde vorig jaar de snelweg, maar was ook dit jaar weer prominent in de picture als taakstrafkrijgster en talkshowgast. Lokwinske, Jenny! Johan Derksen mag in dit land gewoon zeggen dat hij als tweede eindigt, dan een hele tijd niets en dan komt onze Oranje leidsman Virgil van Dijk. Na de breek alle andere Winnaars van het Jaar 2018. Exacte uitslagen kunt u daarrr terugvinden.

Buitenlander van het Jaar 2018: Gewoon weer trump

Ja hèhè GeenStijl. Als u mag kiezen, kiest u voor Trump. Komt dat even mooi uit. The Donald pakte 37% van de stemmen en eindigde zo voor Jordan Peterson (15%) en "Geen. Ik haat buitenlanders" (14%).

Taakstraf van het Jaar: Max Verstappen

De vrrroem rechtspraak toonde zich weer eens van zijn meest rigide kant. Nadat Esteban Ocon Max Verstappen een zekere zege door de neus van zijn Renault boorde, kreeg de Nederlander straf voor het uitdelen van een duwtje. Max stond met 38% van de stemmen samen met de betonschoppers (22%) in Arnhem op de eerste rij van de grid, met de pliesiekopschopper in Rotterdam (21%) achter zich.

Dode van het Jaar: Het Referendum

Het referendum is vermoord en D66 heeft het, samen met al die andere natnekken die democratie zien als een hinderlijke onderbreking van de middagborrel, gedaan. Gefeliciteerd Rob Jetten (7e in verkiezing Knapste Kerel van het Jaar, achter oa Robert Jensen), heb je toch nog wat gewonnen. Het Referendum kreeg 44% van de stemmen, dat is hoger dan de opkomst bij de Europese Verkiezingen. Stephen Hawking (18%) en de afgeschoten Grote Grazers Oostvaardersplassen (10%) completeren het podium, maar kunnen hun prijs helaas niet in ontvangst nemen.

Mening van het Jaar 2018: Het. Is. Een. Kin-der-feest. Ja

Is wel zo. Lekker pluriforme uitslag met 22% voor de winnaar, 17% voor nummer 2 'Het is tijd voor kernenergie' en 14% voor de originele hot take '1984 was geen handleiding'.

Mooiste Meisje van het Jaar 2018: Suzanne Schulting

Suzanne Schulting (29%). Gouden keuze, reaguurders. Suzanne eindigt met ruime voorsprong op de shemale uit het filmpje van rapper Sjors (14%) en Nadia Moussaid (13%).

Knapste Kerel van het Jaar: Thierry Baudet release and reload

Eat that Klaas DIjkhoff. Met 52% haalt Thierry een absolute meerderheid. Kjeld Nuis (13%) en Robert Jensen (7%, stop met pollfucken Mark Koster) hebben het nakijken. Nooit eerder klikten zovelen op een foto van een politicus die zo weinig aanhad.

Terrorist van het Jaar: Francisco van Jole

Terwijl Francisco van Jole is helemaal geen terrorist.

Nepnieuws van het Jaar: Kajsa Ollongren

Brrrr. De overheid gaat uitleggen wat nepnieuws is. Je zou bijna de nummer 3 Mening van het Jaar van stal halen. Kajsa pakte 33% van de stemmen, 25% gelooft niet dat u er volgend jaar op vooruit gaat, 'Halbe was erbij' heeft in een datsja gehoord dat hij 11% van de stemmen krijgt.

Wat gaan we in 2019 terugbrengen? Pitspoezen

Wel goed idee toch.