POLL! Al die autobranden. Wat is de oplossing?

In Amsterdam-Noord ging in de nacht van donderdag op vrijdag een bestelbus in vlammen op. Nummer 34 alweer dit jaar. In Culemborg vlogen er al meer dan 60 auto's in de fik. In heel Gelderland hebben we het over 'honderden' (schuld van de media). In Tilburg...