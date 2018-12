Je zult maar een baan/opdracht moeten vinden in de buurt of een huis kunnen betalen waar wel werk te vinden is. Sorry maar voor een heleboel mensen is er weinig optie. En daarbij ook nog eens geen alternatieven omdat we in Nederland krampachtig vasthouden aan een handjevol snelwegen per regio waar je dan ook nog eens kruipend doorheen mag. En bij elke verbreding die 20 jaar geleden al te klein was loopt men meteen te zeuren dat het zo weinig uitmaakt. Ja dankje de koekoek. 1 extra rijstrook erbij voor een weg waar elke dag gegarandeerd file staat zonder een ongeluk nodig te hebben, heeft daar echt niet genoeg aan. Bovendien zien ze niet dat in de hele regio de filedruk afneemt, maar daar staan zij zelf dan niet. En het effect van mensen die dan niet dwars door de stad karren is klein maar wel degelijk aanwezig. Maarja, dan moet je dus ook maatregelen nemen die daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten. Let maar op, die A27 verbreding gaat geen reet brengen op de A27 zelf. Hoogstens dat er nu 100 man minder binnendoor gaat rijden.

En zolang er bij ongelukken totaal geen alternatieven zijn (elk alternatief is meer dan een half uur extra reistijd en staat ook gewoon vast), moet men wel aansluiten. Wat wel helpt is als werkgevend Nederland de werktijden versoepelt en meer mensen van 10 tot 18 laat werken en ook aanspoort om bv voor 11u geen meetings in te plannen. Vanaf 9 uur kun je op veel plekken al een kanon afschieten, dus waarom niet wat flexibeler werken? Zit zelf nu op een plek waar ik om 9u binnen MOET zijn en dus moet ik daarvoor om iets over 7 de weg op. Mag ik om 10u beginnen dan kan ik 45 min van tevoren weg rijden. Effectieve extra slaap of vrije tijd is dus meer dan een uur en dat is me wel veel waard.

Daarnaast moet er meer controle zijn zodat de zwakkere rijders eens hun rijbewijs moeten inleveren (er is wel degelijk een groep die veel remacties veroorzaakt), moeten we hebben dat vrachtwagens tijdens de spits helemaal niet mogen inhalen (met camera's is dat ook nog prima te controleren) en er ook geen bijzonder vervoer plaats vindt. Problemen langs de weg moeten zsm verplaatst worden naar de volgende afrit en anders wacht je maar tot na de spits om je treurige voiture op te halen.

We kunnen zo enorm veel zaken nog doen om files te verminderen, maar op de 1 of andere manier houdt de overheid zich altijd op de achtergrond in de hoop dat men het dan maar zelf uit gaat vinden. En op de 1 of andere manier hoor je ze ook niet over de toegenomen vervuiling in stadscentra vanwege al de files op snelwegen die nooit zo dicht naast de steden hadden moeten liggen.

Waarom maakt rutte eigenlijk geen deal met Links Nederland? We gaan voldoen aan alle klimaatnormen, maar leggen dan wel een rits aan snelwegen aan? En nee, geen rekeningrijden want dat werkt toch niet, al zou ik er geen probleem mee hebben als tijdens de spits bedrijven moeten betalen ipv de burger. Zonder al die busjes en whatever zou het een heleboel schelen en technisch is dat voor bedrijven ook nog prima op te vangen met een beetje moeite.