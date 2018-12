Van ons. Voor u. Een collage van 20 Nederlanders met "dijk" in hun naam. We hadden er ook 200 kunnen zoeken, of 2000 danwel 200.000. Maar u snapt het wel. Dit is wie wij zijn en waar wij vandaan komen. Dit land is ons land, dankzij de dijken. Nederlanders heten Van Dijk, Dijkstra, Van Dijken, Dijkgraaf, Dijksma, Beugelsdijk, Binnendijk etcetera (en Kim Holland heet met kleren aan gewoon Yvonne Meulendijk). This is us. Als er één volk is in Europa dat zich TOTAAL GEEN zorgen moet maken over klimaatverandering en zeespiegelstijging dan is dat wel het Nederlandse.

Zonder Dijkstra was Van der Meer allang verzopen

Al ver voor de jaartelling (dus nog voor de Romeinen) scheppen wij zand & grond op een hoop om ons te beschermen tegen het wassende water. Hell, de Cananefaten te Vlaardingen hadden al ingenieuze klepduikers om water te beheren. De Frisii bouwden al hele hoge terpen, alsook de eerste dijk van Nederland en toen ging het snel met Nederlandje. Graven, graven, graven. Geen vierkante meter grond in dit land of het is op de schop geweest. Om meren kwamen ringdijken en meren werden polders, mensen gingen Molenaar heten, of Niemöller, als je de nieuwe molenaar was. (En maar belasting betalen aan de uitvretende elite aan de Kneuterdijk.) Poldertje hier, poldertje daar, NoordHollandsch Kanaaltje, NOP-je, Afsluitdijkie, Deltawerkjes. We kunnen het, en we doen het. Samen, al eeuwen, en nog steeds. Ga zomerdag op een Nederlands strand kijken, en je ziet al ras een groepje vaders met meegebrachte batsen in no time een gigantische geul, wal of berg graven. Zo zijn we.

Hildo Krop-kunstwerkje op het Dudok-monument op de Afsluitdijk. Nogal een Stalin-vriendje en Lenin-versteher, die Krop, maar daar gaat het nu niet om. De boodschap is dat we moeten bouwen voor de toekomst. Kunnen al die weermannetjes wel praten dat er uitstoten omlaag moeten. Maar er moeten dingen omhoog → dijken. Deden we vroeger ook, en we doen het gewoon weer. Het geld is er. De kennis is er. Ingenieurs genoeg. Werklozen te over. Met de Afsluitdijk is al begonnen. Nu de rest van Nederland nog. Hup graven jullie.

Slotwoord