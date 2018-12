Ik krijg het idee dat er een soort masterplan achter zit: Hoe kunnen we Nederland (of zelfs de wereld) zo snel mogelijk in een superdiepe recessie/depressie en schuldenlast storten, waarbij we zelfs in Noord Europa Venezolaanse toestanden krijgen, waarna iedereen rijp is voor de wereldregering (of op zijn minst een United States of Europe), want die zal ons dan 'redden'.

Het is gewoon te bizar voor woorden hoe onrealistisch de politici zijn (of dus lijken) en hoe ontiegelijk veel geld ze over de balk willen smijten. Dat terwijl er sowieso al een financieel megaprobleem aankomt: De babyboomers die massaal met pensioen gaan, waarbij uiteindelijk elke AOW door 1,4 werkende Nederlander betaald moet worden. Onmogelijk!

En dan:

* Oneindig veel vluchtelingen met oneindig veel rechten en oneindige kosten

* Alle auto's electrisch

* Alle woningen electrisch

* Alle energieopwekking klimaatneutraal

* Allemaal idealistische doelstellingen, maar geen enkel idee hoe en of dat wel waar te maken is. Al die energie CO2-neutraal opwekken én een stabiel net, is volkomen onmogelijk. Financieel ook volledig onmogelijk zonder NL failliet te maken en de hele middenklasse op te offeren. In Spanje (bron: El Pais) is 16% van de middenklasse veranderd in onderklasse, sinds de crisis, en dit herstelt niet. Dat is ook ons voorland met dit soort extreme onzin, maar het zal dan niet bij die 16% blijven.

Ik mag vanuit het buitenland niet voor de Prov. Staten stemmen, dus: doe jullie best!