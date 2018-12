Totaal irrelevant. De Amerikanen hebben kenbaar gemaakt dat ze zich terugtrekken uit Syrië. De oorlog tegen isis is gewonnen en The job is done. (Iemand die Bush jr. op dat vliegdekschip horen orakelen?) Maar goed. In de praktijk komt dit erop neer, dat de Koerden naar goed islamitisch gebruik een mes in de rug gestoken hebben gekregen. Dat zou je nog kunnen leren begrijpen, want hoger doel en dat soort geblaat, maar in dit geval ligt het veel complexer. Nog hogere belangen en nog meer geblaat. Het komt erop neer dat Europa is geofferd aan die sultan uit Ankara. De Koerden hebben geen vrienden en mankracht om de toekomstige genocide door de turken te voorkomen. Ze hebben kort gezegd geen enkele kans. Nu kan het kwartje nog net de andere kant opvallen, maar even rechtlijnig denken, levert een drama op. De Koerden gaan eraan, Turkije wordt een stukje groter en vooral machtiger. Duizenden isisfiguren die nu nog veilig in Koerdische strafkampen zitten zullen van de radar verdwijnen. En nee, die worden niet door de turken afgemaakt. Die duiken straks op, bij u in de straat. Ook staan er dadelijk 15000000 Koerden te trappelen van ongeduld om weg te komen uit het toekomstige Auschwich. En nee, die worden niet naar Medina of Mekka gestuurd. Die komen vrolijk naast mijn Afrikaanse buurmannen wonen. Overigens moet ik er wel bij vertellen, dat de hele militaire top van niks scheen te hebben geweten. Dat het een Trumpbeslissing was. Nou weet ik toevallig dat hij het in zijn race naar het presidentschap weldegelijk heeft lopen vertellen. Spannende tijden. Voor meer en betere info moet men maar bij Harald Doornbos checken. Moet je nagaan hoe dronken die Russen vanavond gaan worden door dit nieuws.