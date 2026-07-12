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Voormalig reisblogger klaagt in Volkskrant: reisbloggers zijn stom

Hele reisblog-gemeenschap in rep en roer

Ons zult u niet horen zeggen dat alle reisbloggers intrinsiek slecht zijn, maar als we iemand moeten meenemen naar een onbewoond eiland, kiezen we per definitie geen reisblogger, enerzijds omdat die mensen strontvervelend zijn, anderzijds omdat we ze er vermoedelijk een plezier mee zouden doen, en als er nu één cohort is dat geen plezier verdiend, dan is het wel de reisblogger. Die zou eerder op schuchtere wijze gemarteld worden, niet op een manier die voor eeuwig sporen achterlaat, maar wel zo dat ze het nooit maar dan ook nooit meer vergeten. Eigenlijk zou je van iedere reisblogger het volledige oeuvre willen uitprinten op kraftpapier, foto's incluis, puur om al die domme listicles en gesponsorde soepcontent vervolgens aan ze te voeren. VEEL HE. De vraag wat je als samenleving aanmoet met iemand die voorheen reisblogger was is een ingewikkelde; aan de ene kant verdient iedereen een tweede kans, aan de andere kant heeft iemand serieus stukjes getikt over heuvels waarop je heel leuk op de foto kunt en tentjes waar de koffie heel erg lekker is. Moreel dilemma: wat als een reisblogger zelf tot inkeer komt, en zich keert tegen de grondbeginselen van het reisbloggen? "Ik heb mezelf lange tijd voorgehouden dat ik mensen hielp de wereld te ontdekken," schrijft er eentje in de Volkskrant. "Maar zonder dat ik me daar toen bewust van was, heb ik ze vooral allemaal dezelfde kant op gestuurd." Moeten we zo iemand empoweren, of geldt het adagium 'eens een reisblogger, altijd een reisblogger'?

Afijn, zin in komkommer nu.

Tags: reisblogger, volkskrant opinie, stom
@Schots, scheef | 12-07-26 | 17:00 | 93 reacties

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@Ronaldo | 03-09-25 | 13:13 | 109 reacties

BLIJVEND ACTUEEL: Gangsterislam

Noot van de redactie: onderstaand stuk verscheen op 16 juli 2014 (!) in de Volkskrant. Wij plaatsen het vandaag opnieuw wegens blijvend actueel, zonder toestemming van de auteur want die zit ergens in een WiFiloos dorp in Frankrijk. Aan een voorwoord door Bas Heijne wordt nog gewerkt.

@Spartacus | 11-11-24 | 10:30 | 558 reacties

SIRE-campagne in het Stamcafé: 'Vind je lichtpuntje en durf te hopen'

Ja ja ja erg flauw GeenStijl wat zijn jullie toch een azijnpissers, doet SIRE eens een keer leuk zijn best gaan jullie het weer afzeiken

@Ronaldo | 09-01-24 | 22:00 | 724 reacties

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