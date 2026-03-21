FOTOOS. De zonnige Week van Willy

De koning was afgelopen week op Aruba en daar werd onbedaarlijk gelachen. Niet omdat de Arubanen zulke goede Belgenmoppen vertellen, maar omdat de koning eindelijk weer eens helemaal alleen op pad mocht. Zonder zijwieltjes Amalia en Máxima, die altijd maar de bulderlach alsook de goede foto's opeist. Het valt direct op: de koning straalt, hij lééft en is de koning te rijk. Hij mocht er bovendien nog zelf naartoe vliegen ook, vol gas weg uit Nederland. De koning als een kind zo blij, met de lach aan zijn broek én op zijn smoeltje. Domweg dolgelukkig op Aruba. Wat een waanzinnige week voor Willy, onze koning.

Haha

de koning geniet op aruba met twee dames

Hahaha

willem alexander aan het lachen

Hahahaha

gulzig en onbedaarlijk gelach door de koning

HAHAHA

dolgelukkige koning op aruba

HHHAAAAAAHHH

Wat een foto, wat een week, wat een koning

de koning lacht niet maar kijkt serieus
Tags: koning , fotoos, willy
@Dorbeck | 21-03-26 | 18:00 | 153 reacties

