The Great Depression overleefd, opgegroeid in een tijd dat Adolf Hitler het grootste gevaar voor de wereld was sinds Adolf Hitler, tegen de mofjes geknokt aan de Grebbeberg, bloembollen gevroten in de hongerwinter, watersnoodramp, Kennedy vermoord zien worden, Hilversum 3 bestond nog nie, man op de maan, betalen met guldens, je keek F1 met Jos i.p.v. met Max en je gaf je ziel en zaligheid aan Karl Noten van Nederland in Beweging, maar dat was niet het grootste verraad van je leven. Dat is dat je geen appelmoes meer mag in je verzorgingstehuis, omdat van 'hogerop' is bepaald dat het ongezond is. Nooit meer appelmoes. Dan maar dood.