achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Geen appelmoes? Dan maar dood

thumb

Appelmoes top tier piramide van Maslow

The Great Depression overleefd, opgegroeid in een tijd dat Adolf Hitler het grootste gevaar voor de wereld was sinds Adolf Hitler, tegen de mofjes geknokt aan de Grebbeberg, bloembollen gevroten in de hongerwinter, watersnoodramp, Kennedy vermoord zien worden, Hilversum 3 bestond nog nie, man op de maan, betalen met guldens, je keek F1 met Jos i.p.v. met Max en je gaf je ziel en zaligheid aan Karl Noten van Nederland in Beweging, maar dat was niet het grootste verraad van je leven. Dat is dat je geen appelmoes meer mag in je verzorgingstehuis, omdat van 'hogerop' is bepaald dat het ongezond is. Nooit meer appelmoes. Dan maar dood.

Tags: appelmoes, appel, ouderen, bejaarden
@Mosterd | 21-01-26 | 17:10 | 171 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

TK LIVE - Het Potje HAK Appelmoes Debat

We moeten praten over... De Boodschappende Middenklasse

@Pritt Stift | 06-03-25 | 14:00 | 345 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.