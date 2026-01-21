Geen appelmoes? Dan maar dood
Appelmoes top tier piramide van Maslow
The Great Depression overleefd, opgegroeid in een tijd dat Adolf Hitler het grootste gevaar voor de wereld was sinds Adolf Hitler, tegen de mofjes geknokt aan de Grebbeberg, bloembollen gevroten in de hongerwinter, watersnoodramp, Kennedy vermoord zien worden, Hilversum 3 bestond nog nie, man op de maan, betalen met guldens, je keek F1 met Jos i.p.v. met Max en je gaf je ziel en zaligheid aan Karl Noten van Nederland in Beweging, maar dat was niet het grootste verraad van je leven. Dat is dat je geen appelmoes meer mag in je verzorgingstehuis, omdat van 'hogerop' is bepaald dat het ongezond is. Nooit meer appelmoes. Dan maar dood.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Vrouw (83) thuis neergestoken in Geldrop, echtgenoot (83) gearresteerd
Hebben we een bejaardenprobleem?
Biljarttafel in bejaardenflat Millingen aan de Rijn ""na zorgvuldig onderzoek"" toch TE GEVAARLIJK
Laat bewoners GEEN KEUS badoem tssj
WOO. Halsema zelf ongeduldig over uitblijven politie-ingrijpen verboden Dam-demo, toch boos op Haagse politici
"Waarom duurt dat zo lang? Ik ben 40 minuten geleden akkoord gegaan"
Hoogleraar (65): "Trapliften zijn boomer-killers"
Daar schrik je toch van...
TK LIVE - Het Potje HAK Appelmoes Debat
We moeten praten over... De Boodschappende Middenklasse
Ouderen van tegenwoordig teringdom. NL'ers tussen 55 en 75 slecht in taal en rekenen
En dan nu: de andere kant van de nieuwsbol
Kansloze motorbejaardenplaag ongehinderd verder
Zeg niet, dat we niet gewaarschuwd hebben