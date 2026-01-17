Heeft u ook altijd dat u een kabeljauw eet maar dat u er niet van kunt genieten omdat u maar blijft peinzen over of dat arme visje wel genoeg biodiversiteit in zijn natte leventje had? Wij wel elke dag. Gelukkig is vanaf vandaag de HIGH SEAS TREATY oftewel het OCEAANVERDRAG van de VN van kracht. Juist nu internationale verdragen zo in trek zijn! Betekent dat we nu met 60 landen op papier hebben staan dat de sardientjes ook onze vriendjes zijn, dat we de haaien niet zullen naaien, dat het toch best goed is dat de oceanen er zijn en dat het toch best stom zou zijn als alles daar doodgaat. We gaan PROBEREN om voor 2030 zo'n 30 procent van de internationale wateren te beschermen. Volgens GreenPeace is het 'the biggest victory ever' dus dan weet je het wel. Dit is FANTASTISCH NIEUWS voor alles met kieuwen. Helemaal DOL-FIJN, zo je wil. We zijn erg benieuwd wat we straks allemaal niet mogen om de kortneusdraakvis en het fytoplankton te helpen overleven.

UPDATE 18:08 - Verdrag werpt NU AL vruchten af. Beluga gespot bij Callantsoog.