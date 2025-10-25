CULTUURHATERS gemeente Amsterdam slopen nietsvermoedend buitenkunstwerk
Frits Bolkestein kom er maar in
Omdat er overal op straat in Amsterdam teringzooi ligt, zou je bijna vergeten dat er op veel plekken in Amsterdam ook nog eens gesubsidieerde teringzooi ligt. Dit soort lariekoek bijvoorbeeld, maar ook veel minder erge dingen, zoals bovenstaande Fata Morgana. Stond ergens in Bois et Lombre onder een brug, maar goed, leer ons Bois et Lombre kennen, er ligt wel meer onder zo'n brug. Dat kunnen die arme yuppen van de gemeente natuurlijk ook niet weten dus die schrokken zich een hoedje van de stapels "gebruikersnaalden, kapot glas, vervuilde slaapplekken, uitwerpselen, pallets en houten schotten". En nou ja, blijken die ambtenaren toch ontzettend te kunnen doorpakken, want binnen de kortste keren was Fata Morgana met de grond gelijk gemaakt. Gemeente noemt dat met gevoel voor eufemisme "opgeruimd", kunstenaar ontredderd: "Ik word vanmorgen gebeld door mijn vriendin: 'Leo, ik weet niet wat er aan de hand is, maar er staan tien handhavers rond je kunstwerk, ze zijn het aan het vernietigen'."
