achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

CULTUURHATERS gemeente Amsterdam slopen nietsvermoedend buitenkunstwerk

Frits Bolkestein kom er maar in

Omdat er overal op straat in Amsterdam teringzooi ligt, zou je bijna vergeten dat er op veel plekken in Amsterdam ook nog eens gesubsidieerde teringzooi ligt. Dit soort lariekoek bijvoorbeeld, maar ook veel minder erge dingen, zoals bovenstaande Fata Morgana. Stond ergens in Bois et Lombre onder een brug, maar goed, leer ons Bois et Lombre kennen, er ligt wel meer onder zo'n brug. Dat kunnen die arme yuppen van de gemeente natuurlijk ook niet weten dus die schrokken zich een hoedje van de stapels "gebruikersnaalden, kapot glas, vervuilde slaapplekken, uitwerpselen, pallets en houten schotten". En nou ja, blijken die ambtenaren toch ontzettend te kunnen doorpakken, want binnen de kortste keren was Fata Morgana met de grond gelijk gemaakt. Gemeente noemt dat met gevoel voor eufemisme "opgeruimd", kunstenaar ontredderd: "Ik word vanmorgen gebeld door mijn vriendin:  'Leo, ik weet niet wat er aan de hand is, maar er staan tien handhavers rond je kunstwerk, ze zijn het aan het vernietigen'."

Tags: cultuurbarbaren, hufters, amsterdam
@Schots, scheef | 25-10-25 | 11:30 | 64 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.