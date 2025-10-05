Er ligt een vredesplan, Hamas zei akkoord te zijn met het uitruilen van 48 gijzelaars (waarvan nog 22 in leven) tegen 250 Palestijnse gevangenen en 1.700 Gazanen die tijdens de grondoorlog gevangen genomen zijn, het ontbinden van het Hamasbewind in Gaza, het overhevelen van Gaza's bestuur aan een "Palestinian body of independents (technocrats) based on Palestinian national consensus and supported by Arab and Islamic backing", en daarmee het einde van de oorlog. Tuurlijk, die wending van afgelopen dagen was niet te voorspellen, en deze demo was maanden geleden natuurlijk al georganiseerd. Maar het geeft toch te denken: zelfs het Rode Lijn-volk wil toch dat de oorlog eindigt? Zal het zeer wel mogelijk aanstaande einde van Hamas én de Gaza-oorlog als uitkomst van Netanyahu's laatste offensief tegen Gaza-Stad en Trumps ongekend harde onderhandelings-inzet dan ergens op het Museumplein nog op subtiele lof kunnen rekenen? Of waren het uiteindelijk nooit vredesactivisten, maar pro-oorlogsdemonstranten met als enige bezwaar dat de verkeerde kant wint?

Livestream van Oxfam (heeft embedfunctie uitgezet) hier vanaf 13:00 live op YouTube, het AT5 liveblog daar, en de meest belangwekkende updates en beelden onderstaand, want ook wij zijn live.

Update 13:03 - Haha nou het hoge woord is er bij de eerste spreekster meteen al uit: "Even if the war ended, we will still call for Free Free Palestine" (ad infinitum). Oftewel, een eeuwige doodsstrijd tot Israël in z'n geheel vernietigd is, helder.

Update 13:09 - Och de Leegte: "We staan hier met doorgewinterde demonstranten zoals de studenten. En die verdienen wat mij betreft een heel hard applaus."

Update 13:23 - Hamas lijkt niet te begrijpen wat het Museumplein hiervan vindt. AFP bericht zojuist: "A senior Hamas official says the Palestinian terror group is eager to reach an agreement to end the war in Gaza and implement a hostages-for-prisoner swap with Israel. “Hamas is very keen to reach an agreement to end the war and immediately begin the prisoner exchange process in accordance with the field conditions,” the official says on condition of anonymity. “The occupation must not obstruct the implementation of President Trump’s plan. If the occupation has genuine intentions to reach an agreement, Hamas is ready.”"

Update 14:57 - AT5 eindelijk live, zie embed bovenstaand.

Update 14:58 - Volgens de organisatie neemt er een recordaantal van 250.000 mensen deel aan de demo.

Update 16:41 - Openlijke en onomwonden Hamas-verheerlijking tijdens de optocht. "Honour the Martyrs, Long Live the Resistance", met een Hamas-strijder ernaast afgebeeld.