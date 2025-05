Christenen voor Israël hadden een bijeenkomst georganiseerd in een kerk in Katwijk om de oprichting van de staat Israël te vieren en dan verwacht je rust, bezinning, misschien gezamenlijk naar de Mokumse club kijken, van die dingen. Maar Abou Hafs en zijn vrolijke vrienden van de ProPallie-Sturmabteilung zagen dat als een 'genocideviering' en wilden de boel daarom flink verstoren. Dat liep even anders want daar hadden de Katwijkers dus absoluut geen zin in. Die poogden op hun beurt de tegendemonstratie van de ProPallies te verstoren en dat mondde uit in een potje genocide knokken om wie er nu de baas is in Katwijk, Nederland en Gaza. Maar in dergelijke escalatie had de politie OP HAAR BEURT weer geen zin in en die is derhalve in grote getale aanwezig, gewapend met een noodbevel, om de openbare orde te herstellen. De politie Den Haag meldt vanavond: "Er is met stenen en bierflessen gegooid richting onze collega's. Op dit moment is de sfeer nog onrustig en zijn er aanhoudingen verricht. Er is 1 persoon gewond geraakt in het gezicht." Meer beeld na de klik!

UPDATE 21:02 - ProPallies nu op de Boulevard, weggeleid door de ME.