Jemig de pemig, het is alweer twee jaar geleden dat een van de founding fathers van de Nederlandse humor overleed: Wim de Bie. Hij was magistraal in de sketches van Koot & Bie, een heuse woordkunstenaar, een taalvernieuwer en hij kon tieren als de beste. Als O. den Beste bijvoorbeeld, over narcissen, halfjes bruin en te drukke winkelstraten (was vroeger een ding), of als Walter de Rochebrune in zijn tuinhuis. We zullen Tedje van Es, Gé Temmes, Robbie Kerkhof, Frank van Putten, Dirk met z'n pilsje, Berendien uut Wisp, de burgemeester van Juinen, de charmante Mémiem Holboog en Thea Ternauw of de aandoenlijke meneer Foppe niet snel vergeten... We willen maar zeggen: die man kon wel wat.

Bovendien was hij een van de eerste bloggers van Nederland met zijn 'Bieslog', waarvoor waardering vanuit onze blogstal.

IN DIER VOEGE: vandaag, op zijn sterfdag, herinneringen aan een van de grootste komieken uit de vaderlandse geschiedenis.