Het zijn de meidagen van 1940 in maart 2025! "Duizenden leden van GroenLinks-PvdA willen per direct een fusie." Daar staat: GroenLinks wil de PvdA sofort annexeren nu 'klimaat' nog lekker hoog op de agenda staat. Het gebeurt naar goed gebruik van bombastisch-links met heel veel megalomanie: want nu 'de wereld in brand staat en het huidige kabinet op omvallen staat' is het tijd om 'de rangen te sluiten'. Het sluiten van de rangen is leuk als de boel hier in elkaar dondert (al profiteert GLPVDA in de peilingen precies niks van de ineenstorting van NSC), maar hoe ze bij havermelklinks na een paar denksessies weer geloven de 'wereldbrand' te gaan blussen door sámen te gaan zeiken over DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN is toch wel exemplarisch voor de positie waar ze zich in wanen. Makkers, het is maar een fusie tussen doodlinks en geschiftlinks hoor. De sociaaldemocratie is deaud, Frans Timmermans is afgeschreven oude boomercratische elitepolitiek, al die doorgedraaide halfjes vreten de boel van binnenuit op en kabinet-Vochtige Billendoekjes I kan er nóg zo'n lethargische teringzooi van maken, bij gebrek aan een goed alternatief voor immigratie-, vluchtelingen- en islamproblematiek blijft Geert ook gewoon groot. Enfin, zouden Trump & Poetin al doodsbang zijn voor RedGreen?