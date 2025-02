⚡️Al-Qassam Brigades: Footage of the handover of enemy bodies, in the seventh batch of the first phase of the “Al-Aqsa Flood Deal.” pic.twitter.com/cCg0VBwHci

De lichamen van zoontjes Kfir (9 maanden) en Ariel (4) zijn wel geïdentificeerd, maar over moeder Shiri schrijft de IDF: "During the identification process, it was determined that the additional body received is not that of Shiri Bibas, and no match was found for any other hostage. This is an anonymous, unidentified body. This is a violation of utmost severity by the Hamas terrorist organization, which is obligated under the agreement to return four deceased hostages. We demand that Hamas return Shiri home along with all our hostages."

Over de doodsoorzaak van Kfir en Ariel schrijft de IDF dat het tweetal in november 2023 - ongeveer een maand na 7 oktober dus. - "brutally murdered by terrorists in captivity" zijn door Hamas. In die conclusie zou de IDF zich baseren op "intelligence available to us and forensic findings from the identification process."

Als dat inderdaad zo is, dan gebeurde dit mogelijk vlak voor/tijdens een ongepubliceerde reddingsoperatie door IDF-commando's en niet 'zomaar' - want het gezin was voor Hamas een van de hoogwaardigste onderhandelingsmiddelen. Voor zover bekend heeft Hamas alleen gijzelaars geëxecuteerd als hun bevrijding door IDF-commando's onvermijdelijk leek. Hamas blijft claimen dat het gezin omkwam door een Israëlische luchtaanval.

Nog even los van of een gedecimeerd en ontregeld Hamas-leiderschap wist dat het uitgeruilde lichaam niet van Shiri Bibas was, gaat deze nogal grove schending van een voorwaarde van de uitruil ongetwijfeld consequenties hebben. In een zojuist gepubliceerde videoboodschap zegt Netanyahu: "Not only did they kidnap the father, Yarden Bibas, the young mother, Shiri, and their two small babies. But in an unspeakably cynical manner, they did not return Shiri alongside her young children, the little angels, and they put the body of a Gazan woman in the coffin." Ook zegt hij dat "Hamas een zware prijs zal betalen voor deze grove schending van de overeenskomst".