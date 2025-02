Het leven van een truckchauffeur is al vaak geromantiseerd. Henk Wijngaard heeft er een hele carrière van gemaakt met nummers als 'Met De Vlam In De Pijp', 'Ik voel me rijk als een koning, ik heb een truck als m'n woning' of onze persoonlijke favoriet 'Met 120 Varkens naar Beiroet'. Maar hoe is het leven op de weg nu ECHT? Als je het ons vraagt, antwoorden we daarop dat het waarschijnlijk best saai is om de hele dag onderweg te zijn. Daarom kun je het veel beter vragen aan TRUCKVLOGGER MARTIJN KUIPERS. In tegenstelling tot andere vloggers KAN hij namelijk iets (vrachtwagens besturen, red.) en kan hij daar bovendien begenadigd over vertellen. Kuipers maakte jaren geleden de overstap van chauffeur bij transportgigant Simon Loos naar huisvlogger van transportgigant Simon Loos, maar laat zich sinds vorig jaar zelfstandig inhuren als rijder en contentmaker in 1. Zijn video's bieden een kijkje in de vrachtwagenwereld én achter de schermen van grote projecten zoals de aanleg van een nieuw treinspoor of het plaatsen van die enorme kerstboom op de Dam. Gaaf. En dan zit iedere video ook nog eens vol met FANTASTISCHE dronebeelden. Al met al zo vermakelijk dat Martijn wat ons betreft meer kijkers verdient. Vandaar een welgemeende KIJKTIP.