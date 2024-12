Extreem wack pleidooi van Christian Visser ('de voetbaladvocaat') tijdens de rechtszaak tegen de Jodenjagers, die Amsterdam in een nacht van geweld deden terugdenken aan duistere tijden. Nadat hoofdofficier René de Beukelaer zei dat er in Amsterdam geen sprake was van terrorisme, maar wel van antisemitisme, schreef Geert Wilders op X: "Angst om door te pakken. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Zwak OM." En die tweet is volgens advocaat Christian Visser van Sefa Ö. 'rechtstreekse bemoeienis met de strafzaak': "En de verdediging meent dat dat gevolgen moet hebben." Een lagere straf, dus. Daar zal Visser vast goed over nagedacht hebben, maar deze Sefa Ö. (eis: twee jaar cel) had bij 'drie incidenten met zes slachtoffers een actieve rol in het mishandelen', aldus de OvJ. Sefa sloeg, beukte en kopschopte mensen op buitensporige manier de vernieling in alleen maar omdat het joden zijn, of het vermoeden bestond dat het joden zijn. MAAR DIE TWEET VAN DIE POLITICUS! DIE TWEET!