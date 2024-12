Politiek is niet voor bange mensen en al helemaal niet voor mensen die zich ziek melden omdat ze een hekel hebben aan de PvdA. Wijzelf bijvoorbeeld, wij hebben al 21 jaar lang een hekel aan de PvdA en al 21 jaar lang hebben wij ons nog niet ziek gemeld vanwege de PvdA. Je ziek melden omdat je een hekel hebt aan de PvdA is een beetje hetzelfde als je ziek melden omdat De Graafschap verloren heeft, je ziek melden omdat je geen koffie lust, je ziek melden omdat de printer stuk is, je ziek melden omdat je om Even tot Hier niks aan vindt, je ziek melden omdat de hond van de buren corona heeft, je ziek melden omdat Joy Beune in de Playboy staat, je ziek melden omdat Clarence Seedorf ondanks zijn 87 interlands nooit echt goed tot zijn recht kwam in Oranje, je ziek melden omdat Yves Berendse opnieuw een banger heeft uitgebracht, je ziek melden omdat er dinsdags weer hagelslag op zat, je ziek melden omdat het regent, omdat de zon schijnt, omdat het waait, omdat het niet waait, omdat er iets in de lucht zit, je weet niet precies wat, maar een soort van dreigend, beetje benauwd ook, of je ziek melden omdat je opeens bedenkt hoe het is als er nooit meer een morgen zou zijn. Hoe dan ook, wij zouden ons nooit ziek melden omdat we een hekel hebben aan de PvdA, ook niet (of juist niet) als de PvdA opeens een beetje genuanceerd gaat zitten doen over migratie.

Maar goed wij zijn dan ook niet 'regenboogkandidaat' Pepijn Zwanenberg van GroenLinks (oftewel wat je krijgt als je een goedkope versie van Midjourney vraagt 'teken een stereotype GroenLinks-raadslid uit Utrecht'). "„Ik weet gewoon niet hoe het nu verder moet. Het heeft me de afgelopen tijd veel stress, onrust en slapeloze nachten bezorgd”, schrijft Zwanenberg in zijn brief. „Daardoor lukt het me momenteel niet goed om te concentreren of te focussen op het werk wat me zo aan het hart gaat. Na overleg met de bedrijfsarts heb ik daarom besloten om met ziekteverlof te gaan.” Naar eigen zeggen heeft dat ’alles te maken met het nakende einde van GL als zelfstandige fractie’."

En nu? "Nu legt hij zijn werk neer als raadslid en zegt hij zijn GL-lidmaatschap op. Tijdens zijn doorbetaalde ziekteverlof wil Zwanenberg nadenken over ’hoe nu verder’." Heerlijk man. Even rust pakken. Tijdje lekker nadenken. Hoe nu verder.