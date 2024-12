Je hebt Kamerleden die niet weg zijn te slaan bij de interruptiemicrofoon. Je hebt Kamerleden die moties indienen, en dan video's gaan opnemen over waarom ze die moties hebben ingediend, en hoe verdrietig ze zijn geworden van de reacties, en andere Kamerleden die daar dan weer ellenlange LinkedIn-posts aan wijden. Je hebt Kamerleden die de hele tijd aan het zeuren zijn over hoe zielig ze zijn. Je hebt Kamerleden die opstappen omdat ze iets gehoord hebben, wat iemand heeft gehoord die het weer gehoord heeft van iemand. Je hebt Kamerleden die gaan op schoolreis naar Washington. Je hebt Kamerleden die de hele tijd met elkaar in achterkamertjes onderhandelen over een of andere onderwijsbegroting wel of niet doorgaat (en je hebt heel veel journalisten die dat ontzettend spannend vinden). En je hebt Kamerlid Vincent van den Born (profiel hierrrr). Het AD heeft uitgerekend hoeveel Vincent van den Born het afgelopen jaar heeft gezegd in debatten. Dat was niet ingewikkeld. "Vincent van der Born spant de kroon met nul woorden. Hij heeft geen portefeuille. zo blijkt uit de PVV-pagina." Nul woorden. Geen gelul. PVV. VAN DEN BORN. LEF. MINDER WOORDEN. Hielden die ander 149 ook maar eens hun bek.