Wat mensen weleens vergeten - als ze beroepspoliticus Frans Timmermans van GroenLinks zo parmantig door de Tweede Kamer zien paraderen en deftige woorden horen gebruiken - is dat GroenLinks een fusieclub is van radicalen, idioten, communisten, activisten en linkse evangelisten. Dan krijg je een rebels nicheclubje, maar omdat iedere gek die 3x 'huuuu klimaat' roept al een zetel krijgt geilen ze bij GroenLinks tegenwoordig allemaal op pluche. Dat is lachen, omdat van die brave omhooggevallen leraren biologie nu allemaal dromen van een zeteltje hier of daar, maar dan heb je ook nog een boel volslagen idioten (Smits, Kampwachter) én dan heb je nog de verbeten en keiharde idealisten. Zoals de Amsterdamse hopman Rutger Groot Wassink, die op een besloten bijeenkomst wat waarheden sprak over de koers van GroenLinks onder Klaver en Timmermans: "In de honger naar macht hebben we onze politieke posities op papier laten bestaan, maar in het parlement losgelaten." Hij vindt GroenLinks veel 'te braaf'. En, even los van de definitie van 'evidente racisten': "Kijk hoe we bij Prinsjesdag met onze mooie hoedjes naast evidente racisten zitten en zonder een wenkbrauw op te trekken deelnemen aan de poppenkast. Zo bezien zijn wij toch totaal een onderdeel van de macht? Zeker geen geloofwaardige uitdager daarvan." Wat natuurlijk klopt, maar ook lollig is, want Rutger Groot Wassink zélf is VERSLAAFD aan macht. Rutger Groot Wassink zou bij allerlei clubjes een fantastische leider zijn, maar het allergrootste piemeltje krijgt-ie van de momentjes dat hij mag stralen op de eerste rang naast mevrouw Halsema, of al dan niet met de burgemeestersketting om zijn nek bij een of andere plechtigheid de volwassen bestuurder mag uithangen. Of, hoe Tim Wagemakers dat omschrijft: "GroenLinks, opgericht ‘als correctie op de linkse politiek’, is nu zelf de norm." En we moeten met z'n allen maar eens stoppen om GroenLinks als een 'normale club' te beschouwen.