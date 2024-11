Opsporing Verzocht (goeie genade Anniko van Santen) vraagt uw aandacht voor het volgende. Weer vijf lijgers die betrokken waren bij de """Amsterdamse voetbalrellen""", of hoe we dat vóór de omkering nog noemden: de Jodenjacht. De vijf strijders worden vooralsnog onherkenbaar in beeld gebracht. Twee andere heren van Ras el Hanoutiaanse persuasie zijn nog niet gevonden en worden weer herkenbaar in beeld gebracht (NN009, NN012). Het zal wel niet maar bent u of kent u? Melden!