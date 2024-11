Heeft u ook weleens dat u iets wilt zeggen, maar dat dat helegaar niet mag? Of dat je het dan toch zegt en dat dan je post wordt verwijderd? Of door vrijwel niemand gezien? Nee? U bent ambtenaar of boekhouder. Maar er is goed nieuws: de Verenigde Staten komen ons te hulp om het eeuwige debat over vrijheid van meningsuiting voor altijd te beslechten.

Jullie willen dat we komen helpen als de Russen binnenvallen? Dan is de totale vrijheid van meningsuiting voortaan de norm. En als je daar niet tegen kunt: grow a pair!

Een stoffige Ollongrenzaal herinnert ons straks aan de duisterste dagen van het Europees project.

Maar even iets heel anders: wat zullen we de volgende keer eens stemmen? NSC iemand?