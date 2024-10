De Wraak van Joe (op Kamala) wordt dankbaar benut. Direct vanuit Trump Force One een MAGA-vuilniswagen in, op weg naar de onderstaande rally waar zelfs de gehele speech in vuilnismanhesje gegeven werd. We durven zo te vermoeden dat dit de door Kamala's team (namelijk de NOS) opgeklopte 'controverse' over die grap over Puerto Rico - die twee dagen later nog steeds niet terug te zien was in de peilingen in Pennsylvania waar 450.000 Puerto Ricanen wonen, sterker nog; Trump stijgt daar vandaag - wel onklaar maakt.

In ander nieuws: de Tweede Man dr. Buzz Aldrin endorst Trump: "I believe we are best served by voting for @realDonaldTrump. I wholeheartedly endorse him for President of the United States. Godspeed President Trump, and God Bless the United States of America." Veel meer beeld na de breek, want aanstaand minister Vivek staat natuurlijk ook op een vuilniswagen.