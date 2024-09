Fuck around and find out

Weinig zit zo diep in de mens als de hang naar slachtofferschap, en de vurige verontwaardiging die ermee gepaard gaat. Types die graag verongelijkt doen vinden daar doorgaans wel een reden voor, zo ook de fanatieke achterban van 's lands recordkampioen. Inderdaad heel vervelend: de wedstrijden tegen respectievelijk Feyenoord en FC Utrecht werden afgezegd nav politiestakingen en moeten op een later moment worden ingehaald. Nu blijkt de agent die als 'project manager' de stakingen van de pliesie coördineert een PSV-supporter die weleens iets onaardigs over Ajax heeft getwitterd. Valentijn Driessen schreef er een column over; alle mini-Valentijn Driessens piswoest en scheel van woede. Er is een complot! Van de overheid! Tegen *checks notes* een voetbalclub! Die nu heel erg laag staat terwijl ze anders bovenaan iets minder laag hadden gestaan!

Tegen die achtergrond togen honderden Ajaxsupporters afgelopen zondag naar het Leidseplein om te demonstreren tegen demonstreren op momenten dat ze liever niet hebben dat er gedemonstreerd wordt. De menigte trok via de marnixstraat naar het dichtstbijzijnde politiebureau en begon met van alles en nog wat te gooien. Daarop maande oom agent de menigte op te lazeren en wat er toen gebeurde ziet u hierboven. Een man krijgt rake tikken (niet leuk) en wordt zelfs zachtjes aangereden, terwijl hij steeds herhaalt dat hij toch al aan het weglopen is. Gek genoeg slaagt de rest er wél in op tijd op te zouten.

Politiegeweld is wel erg vaak: geweld dat door de politie wordt gebruikt nadat er niet naar de politie wordt geluisterd. Negen op de tien keer kan het gejammer hierover ons dan ook bespaard blijven. Ideetje voor een oplossing: luisteren naar oom agent en doen wat-ie zegt. Voor je kijken doorlopen.

Bron beelden: Owen O'Brien