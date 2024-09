Zonder een eerste linksbuiten, een backup rechtsbuiten of een backup nummer tien maar met goede moed begint Ajax aan het nieuwe seizoen, maar nu dreigt de club toch op ouderwets kolderieke wijze in de penarie te belanden. Dankzij een politiestaking ging afgelopen zondag de klassieker niet door; voor de eerstvolgende competitieronde dreigt nu een soortgelijk scenario voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, van oudsher een grudge game waar een hoop pliesie-inzet bij nodig is. Aangezien de Amsterdammers eerder al drie punten langsbrachten bij gelegenheidspromovendus NAC Breda is de degradatiezone daarmee zo goed als onvermijdelijk.

Hier op de redactie leven supporters van Ajax, Feyenoord, FC Groningen en De Graafschap in harmonie samen, al kan het Amsterdamse gedeelte - toevalligerwijs ook het gedeelte met Schotse wortels - met afstand op het meeste hoon rekenen. Niet namens de gehele redactie, maar in ieder geval namens een deel ervan, dan ook het vriendelijke verzoek aan de vaderlandse politie te stoppen met dit machtsvertoon, en aan de vaderlandse politiek om alle eisen met onmiddellijke ingang in te willigen. We kunnen niet meer, het is genoeg geweest, eerst Overmars toen Schreuder toen Mislintat toen toch geen Kroes toen toch wel Kroes toen Kroes nu dit, de maat is vol, stop alsjeblieft, genade.