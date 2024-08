ALLES LATEN VALLEN en vergeet die knakkers van Oasis, en die huisvrouwentroep van John Legend, of Ty Segall en al die andere tot plaat gepromoveerde crack die vandaag de schappen raakt. De koning is 83 jaar, never ending aan het touren en vooral rechten aan het veilig stellen, de beste 'nieuwe' platen van de keizer zijn onuitgegeven platen van vroeger (Hitchhiker, Homegrown) en dan is er dus nog: de admiraal. Nick Cave is onze admiraal en de admiraal brengt vandaag Wild God, opgenomen in de krankzinnige Miraval Studio van Brad Pitt. Nick Cave is onze hoop in bange dagen - een van onze hopen in bange dagen. Een hoop virtuositeit, tussen steeds straffere elektronische muziek, overheersende dance, hardere bassen en oeverloos geklooi op computers. We zijn al van de hemel naar de hel naar een begrafenis gebracht en iedere keer is er weer de wedergeboorte. Kunde, talent, liefde, passie, (een verleden met) drank en drugs, een piano, rouw (twee dode kinderen), een Fender Blues Deluxe en vooral: genialiteit. Pure genialiteit, van Nick Cave, en van Warren Ellis, die met hun bandmakkers alles creëren waarnaar we op zoek waren, waar we in 2024 naar wilden luisteren, van droomden, over fantaseerden, bij willen zijn en bij zullen zijn. KOOP! Meer nieuwe overbodige rukmuziek allemaal na de klik.