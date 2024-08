En dan nu: hardlopen. Hardlopen over 5 kilometer welteverstaan, want het is tijd voor de vrouw met wie je je van Peter van Ingen als oude witte man niet zomaar mag vergelijken: Sifan Hassan. Siffan Hassan is een soort Dick Schoof in de zin van dat ze ook iets onmogelijks wil gaan doen, en dat het ook waarschijnlijk niet gaat lukken: ze loopt vanavond de 5 kilometer, maar later deze spelen nog de 10 kilometer én daarna nog de marathon. Vanavond is Sifan niet de favoriet, want dat zijn Kipyegon en Tsgeay, zeg maar de Ronald Plasterk en Kim Putters van de atletiek. Race begint om 21:15, worteltjessnoeppaprikassparood op de bank. En dan om 22u30 spelen de 3x3 basketballers (de Richards van Zwollen en Elberts Dijkgraven van de sport) DE FINALE tegen Frankrijk (een soort Frans Timmermans). HUP SIFAN HUP.

BRONS: voor Hassan, goud voor Keniaanse Chebet (de Gom van Strien van het hardlopen)

NEE ZILVER! Kipyegon gediskwalificeerd

LOL. Hassan hoort nu live op Eurosport dat ze zilver heeft "Maakt niet uit!"

ONDERTUSSEN: Duplantis (de Thierry Baudet van de atletiek) springt over 6.25, wereldrecord

OVERTIME: bij het basketbal, 16-16

GOUD! Dankzij fantastische tweepunter Worthy de Jong, de Femke Bol van het basketbal