WAT is er nou weer gebeurd? De gemeente Rotterdam stopt na twee jaar met het aanstellen van een kinderburgemeester.

IS dat dezelfde gemeente waar raadsleden wegliepen toen er gestemd moest worden over een motie tegen Jodenhaat? Ja, nu je het zegt ja.

MAAR zo'n kinderburgemeester is toch hartstikke leuk? Ja, alleen kostte de kinderburgemeester de gemeente 172.000 euro per jaar, terwijl er was gerekend op 2500 euro.

WAAR is dat geld dan aan opgegaan? Aan chips, cola, bioscoopkaartjes, Fortnite V-Bucks, schoenen met lampjes erin en een meet & greet met Joost Klein in Vancouver.

NEE toch? Nee natuurlijk niet! Dit is Nederland! Dat geld is opgegaan aan een sociaal maatschappelijk werker, aan een projectmedewerker en aan een projectleider. Die werkten overigens niet fulltime aan het kinderburgemeester-project, anders was het nog veel duurder geweest.

EN wat gaat Rotterdam nu doen met die bezuinigde 172.000 euro? Als het aan de VVD ligt: uitgeven aan vuurwerk.

HAHAHA nee toch? Jawel, staat in het AD dus het is waar.

BEWIJS dan? Okee. Screenshot na de breek.