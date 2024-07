Wat zegt het over onze maatschappij als een film die vanuit een commercieel volledig uitgemolken fictief universum maatschappijkritiek lijkt te leveren een commercieel succes wordt een opvolger krijgt vanwege commerciële wetten waar de eerste film juist commentaar op pretendeert te geven? Nou? Wij hebben geen idee, maar de nieuwe trailer ziet er vet uit, deel 1 was ook gewoon een vette film, Joaquin Phoenix is een totale kampioen en Lady Gaga kan best goed acteren voor een raar wijf. En dan komt er binnenkort ook nog een EROTISCHE THRILLER van Halina Reijn met Nicole Kidman (!!!) in de hoofdrol(!!!). Wat een heftig nieuws.