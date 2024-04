Joker 1. Toch wel een cultureel evenement toen-ie uitkwam, waarvan iedereen toch vooral vreesde/hoopte dat het eindelijk weer eens tot blank incel-terrorisme zou leiden. Dat gebeurde niet, behalve twee jaar later in Japan, toen een Japanner in vier Joker-kostuums geleden (die van Jack Nicholson) 17 mensen neerstak in een metro.

Joker was een geweldige film, maar een kwestie in een van de slotscènes bleven voor critici (n = 1) altijd schuren. Vlak voordat hij tv-gastheer De Niro door het hoofd schiet zegt Phoenix: "How about another joke Murray. What do you get when you cross a mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like trash!"

Dat was een volkomen overbodige expositional monologue aan het eind van de film, die de gehele strekking van de film letterlijk aan de kijker uitlegt. En dat was dus juist nergens voor nodig, omdat het zo'n voortreffelijke film was. Dus laten we dat niet merken tijdens deel 2, want dan gaan we er dit keer echt iets van zeggen.