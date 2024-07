Hee kijk nou, een Dodge Ram in haar (Dodge Rams zijn vrouwtjes) natuurlijke habitat, namelijk het centrum van Amsterdam. Een slagschip met wielen, een stormram op pootjes, een muur met een stuur, maar tegelijkertijd een extreem feminien ding voor onzekere kerels met een hartje van goud en klauwen als kolenschoppen. Dingen zijn extreem populair omdat Amsterdam en veel andere steden diesel gaan verbieden, en als je een bedrijfje hebt of je bent stratenmaker of kassenbouwer of gevelreiniger en je moet een aanhanger of een bak met machines meesleuren, dan MOET je wel. 400 pk, 555 Nm koppel, 5.7L V8, enzovoorts. De Volkswagen Uppificatie van Nederland zorgt er echter vanzelf voor dat deze dingen verboden worden en dan zitten de ondernemers weer met de gebakken peren. Enfin, tot die tijd: Dodge Ram, JA of NEE?