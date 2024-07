Ons medeleven gaat uit naar deze Algerijnse meneer. Een voorbeeldasielzoeker, ware het niet dat hij nagenoeg werd gedwongen om deze braakliggende beurs vol flappen in eigen zak te steken. Volgens de politie werd hij al minutenlang in de gaten gehouden en zou hij gedrag van een potentiële zakkenroller hebben vertoond. De advocaat van H.T. en belangengroep tegen etnisch profileren Controle Alt Delete weten uiteraard beter. "Bij de beslissing om mijn cliënt tot diefstal uit te lokken, heeft zijn Noord-Afrikaanse uiterlijk een doorslaggevende rol gespeeld."

"In het avonddonker kijkt een ‘toerist’ aan de achterzijde van het treinstation Amsterdam Centraal uit over het IJ. Hij staat druk te bellen, met de rug naar zijn rolkoffer die een kleine meter achter hem staat. Uit het voorvak van de tas boven op de koffer steekt een portemonnee. Met die beurs gaat de 32-jarige Algerijnse asielzoeker H.T. ervandoor."

Nou wordt 'ie mooi. De politie blijkt ETNISCH TE PROFILEREN bij de aanpak van criminele asielzoekers. Zo lezen we in de NRC . Een compleet onschuldige Algerijnse asielzoeker, die naar eigen zeggen alleen maar wilde kijken naar de vertrektijden richting Parijs, werd op Amsterdam Centraal door die racistische bloedhonden in blauw VERLEID TOT DIEFSTAL middels een lokportemonnee. SMERIG.

Het stuk in de NRC legt een direct verband tussen deze casus en de oproep van toenmalig staatssecretaris van asiel en Ankie Broekers-Knol (VVD) in 2021 om criminele 'veiligelanders' harder aan te pakken. Want dat er als gevolg van zo'n oproep ook daadwerkelijk meer criminele veiligelanders worden ingerekend kan natuurlijk NIET de bedoeling zijn. "Mij valt op dat de laatste jaren steeds vaker [politie]registraties voorkomen waarin sprake is van verdachten met een herkomst uit Algerije, Marokko of Tunesië", aldus een projectleider die zich bezighoudt met 'mobiel banditisme' (?).

U leest het. De politie zit op grote schaal onschuldige asielzoekers tot crimineel te maken door ze te VERLEIDEN tot diefstal. "Toen ik op het station aankwam, was ik niet van plan om een diefstal te plegen", aldus meneer H.T.. Zo kan het gaan. Je let even niet op en je hebt een portemonnee te pakken. RACISME.