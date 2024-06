Bomvol weekendje F1 met twee kwalificaties en twee races: NU de sprint shootout, morgen de sprintrace en de kwalificatie, en dan zondag natuurlijk de hoofdrace. Iedereen zit lekker in de tijd van de baas naar buiten te koekeloeren en omdat het inmiddels ook al tijd is om de eerste koude beuker open te trekken kunnen we net zo goed de tv op de achtergrond aanslingeren. De sprint shootout, een aparte kwalificatie voor de sprintrace. Dat wordt natuurlijk weer Max Verstappen versus Lando Norris - de laatste heeft zich opgewerkt tot de belangrijkste uitdager van de Nederlander. Het grote nieuws in de paddock: de godfather van de familie Verstappen (Jos) heeft nog steeds knallende ruzie met de teambaas van Red Bull (Horner). Jos zou wat demorondjes grindbakken met een oude Red Bull, maar daar zou Horner geen zin in hebben: "De voorbije dagen heb ik van meerdere kanten gehoord dat Christian Horner er alles aan gedaan heeft om mij niet te laten rijden. En om er anders voor te zorgen dat er niets gefilmd zou worden. Dan denk ik: zeg het in mijn gezicht. Op deze manier hoeft het niet voor mij, ik vind het heel teleurstellend." Sfeertje, wel!

UPDATE - MAX PAKT 'M. Uiteraard Norris 2 en Piastri 3