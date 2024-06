Tot we de F1 kregen was de TT in Assen jarenlang hét toonaangevende evenement voor gebruikt rubber in Nederland met meer dan 150.000 bezoekers over het weekend en 105.000 bezoekers op de racedag zelf - VANDAAG. En we hebben zowaar een Nederlandse kanshebber, in de Moto3 - het voorportaal van de MotoGP. Collin Veijer (Staphorst, 2005) werd vorig jaar de eerste Nederlandse Grand Prix-winnaar sinds 1990 en NU NU NU gaat-ie op zijn eigen baan voor de eeuwige glorie. U juicht dus voor: nummer 95. Straks om 12.15 ook de Moto2 met Zonta van den Goorbergh (zoon van) en Bo Bendsneyder, die enkele jaren terug nog slidend over de streep kwam, en om 14.00 uur de grote jongens. Hele dag LIVE op Ziggo & NPO1 en vanmiddag op de viaducten en langs de vangrails zwaaien naar de motoren.

UPDATE - Shit hee. Tweede, ingehaald in laatste bocht