De IDF zegt dat het sinds het begin van de Rafah-operatie "zo'n 750 Hamas-strijders gedood heeft" en over een paar dagen aan zal kondigen dat Hamas' laatste brigade te Rafah uitgeschakeld is. Dat kan organisatie-technisch natuurlijk op brigade-niveau wel zo zijn, maar van die 116 resterende gijzelaar zijn er ongetwijfeld nog wel een aantal levend in Rafah - ondanks dat zelfs Hamas-woordvoerders "geen idee hebben hoeveel gijzelaars er nog in leven zijn." En als Hamas' laatste brigade daadwerkelijk uitgeschakeld zijn, waarom zijn die levende gijzelaars dan nog niet gevonden?

Natuurlijk, in Rafah en elders te Gaza zullen Hamas-cellen de komende maanden blijven hergroeperen, sporadische aanvallen op IDF-troepen uit blijven voeren en daarbij zullen Israëlische slachtoffers blijven vallen.

Het totale Israëlische militaire slachtoffer-aantal staat sinds 7 oktober op 666 doden, waarvan 314 sinds de Gaza-grondinvasie van Gaza op 27 oktober, en daarvan weer 51 door "operationele ongevallen", niet door vijandelijke aanvallen. Ook vielen er sinds 7 oktober 3.908 militaire gewonden, waarvan 1.984 sinds 27 oktober.

Maar goed, bovenstaande 'afhandeling' is de reden dat het gesprek en zwaartepunt nu richting Hezbollah aan Israëls Libanese Noordgrens verschuift. En Amerika laat weinig subtiel doorschemeren dat Hezbollah niet op Amerika hoeft te rekenen voor deëscalatie en het Israël bovendien zelfs zal helpen als Hezbollah terugslaat. Politico schrijft:

"U.S. officials trying to prevent a bigger Middle East war are issuing an unusual warning to Hezbollah: Don’t assume that Washington can stop Israel from attacking you (...).

The blunt message comes as many U.S. officials appear resigned to the possibility that Israel will make a major move against Hezbollah inside Lebanon in the coming weeks.

Two U.S. officials told POLITICO that the militia needs to also understand that Washington will help Israel defend itself if Hezbollah retaliates. They stressed that the militant group should not count on America to act as a brake on Israeli decision-making.

(...) “Israel’s gotta do what they gotta do,” a Defense Department official said, having been granted anonymity, like others, to speak frankly."

Kortom, Israëls Noordgrens weet zich gedekt door de USS Eisenhower Carrier Strike Group 2 - en dat is er nogal een.

Maar, let wel; Israëls laatste invasie van Hezbollah's Zuid-Libanon in 2006 kostte de IDF 121 doden en 1.244 gewonden.