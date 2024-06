A) Politiebureau was woensdag gesloten en juist toen wilde hij aangifte doen

B) Frans Timmermans niet de grootste, wel z'n gezeik

C) Wijnaldum in de basis

D) Wilfred Genee gaat Carpool Karaoke doen

E) Zit in azc en kreeg vandaag geen Holtkamp als toetje

F) Richard de Mos vrijgesproken

G) Southgate bondscoach van Engeland

H) Caroline Tensen veel te streng voor Roelof Hemmen

I) Monica Geuze heeft mental breakdown

J) Bridget Maasland gaat toch niet verhuizen

K) 'Covid' is weer trending

L) Eva Longoria hekelt vele vrijpartijen Desperate Housewives

M) WOKE!!!! WOKEEE!!!!! WOOOOOOKE!

N) Gordon wil mensen helpen in nieuwe tv-show Lieve Gordon

O) Aarde is plat

P) Kreeg boete ondanks schaapfeest

Q) Farioli zei bijna 'Feye...' i.p.v. Ajax

R**)** Waarom is dit kunst

S) Politiebureau leek te veel op Ronald Koeman

T) Anders, namelijk