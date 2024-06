Nou snikkels, het wordt weer lekker PISWEER vandaag. Hele dag regen - met name in het zuidoosten - waar wel 50mm kan vallen. We hebben het dus weer eens over een 'kletsnatte dag' met een 'intensieve regenzone' en daaraan gekoppeld wateroverlast, hoge waterstanden en een avondspits uit de hel. Lekker als je vanavond met 59.999 anderen naar Rammstein moet, bijvoorbeeld. We gaan straks wel ff wat autobanden verbranden om het proces te versnellen - we hebben wel zin in droogte & waterschaarste.